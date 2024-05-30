Синоптик Вильфанд: вода в столичных водоемах будет теплее морей Черноморского побережья

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Водоемы в Москве к 1 и 2 июня прогреются до плюс 21 градуса и будут теплее, чем на Черноморском побережье. Об этом Агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также уточнил, что уже сейчас на некоторых водоемах температура воды фиксируется на уровне 20 градусов.

"В субботу и воскресенье давление в Москве будет около нормы, будет чуть больше облаков, но солнца все равно много, температура днем – 27–29, ночью – 14–17, а в центре погода – до 21 градуса", – сказал синоптик.

При этом Вильфанд предупредил , что 1 и 2 июня в столице прогнозируются небольшие дожди, однако из-за теплых ночей вода не успеет остыть, поэтому прогреву воды осадки не помешают.

Ранее в федеральной службе заявили, что всего к приемке в летний сезон были предъявлены девять территорий, однако на сегодняшний день решение принято только по трем ранее указанным. В список также вошли "Левобережье", пляж "Динамо", Головинские пруды, Белое озеро, Мещерское озеро и Большой Садовый пруд.

Кроме того, Роспотребнадзор должен принять решение в отношении 39 зон отдыха без организованного купания. В свою очередь, зоны "Левобережье", Головинские пруды и пляж "Динамо" приняты, но купаться там пока нельзя, уточнили в ведомстве.

