Купальный сезон открылся в центральной части России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Верхний слой воды в большинстве подмосковных водоемов прогрелся до 18 градусов, которые являются нижним пределом комфорта, что обозначило открытие купального сезона в центральной части России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Синоптик добавил, что вода в Москве-реке у Звенигорода достигла 19 градусов тепла. Он также напомнил, что по указу Роспотребнадзора по столице купаться можно в трех зонах отдыха – Тропареве, Большом городском пруду и Черном озере в Зеленограде.

Ранее в федеральной службе заявили, что всего к приемке в летний сезон были предъявлены девять территорий, однако на сегодняшний день решение принято только по трем ранее указанным. В список также вошли "Левобережье", пляж "Динамо", Головинские пруды, Белое озеро, Мещерское озеро и Большой Садовый пруд.

Кроме того, Роспотребнадзор должен принять решение в отношении 39 зон отдыха без организованного купания. В свою очередь, зоны "Левобережье", Головинские пруды и пляж "Динамо" приняты, но купаться там пока нельзя, уточнили в ведомстве.