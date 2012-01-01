Иммунолог Бобрикова дала советы, как защитить жилье от тополиного пуха

Метель из тополиного пуха накроет столицу в ближайшее время, предупредили синоптики. Москва 24 расскажет, для кого особенно опасен этот период и как защитить от пуха себя и жилище.

Под белым покрывалом

Тополиная метель прогнозируется в Москве в ближайшее время, так как во второй половине мая в столице установилась теплая сухая погода. В подобных условиях эти деревья начали цвести раньше, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Еще несколько дней сухой и жаркой погоды, и в Москве закружит тополиная метель.

Прогнозы подтверждают, что последние майские дни в столице ожидаются жаркими. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, воздух 30 мая прогреется до 30 градусов.

"Солнце будет безжалостно пропекать, его энергия колоссальная. Кроме этого, воздух будет поступать с юга, и сочетание этих факторов приведет к аномально высокой температуре", – рассказал синоптик.

При этом 31 мая в Москве ожидается до 31 градуса тепла, отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он добавил, что такой показатель близок к температурному рекорду для этого дня: в 2007 году столбик термометра достиг отметки в 31,7 градуса.

Держим оборону

Большое количество тополиного пуха приводит к проблемам со здоровьем у аллергиков и у людей с хроническими заболеваниями. Об этом Москве 24 рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии на базе ГКБ № 52 Елена Бобрикова.

По словам специалиста, сам пух не является аллергеном – он лишь переносит на себе пыльцу злаковых трав, которая может вызывать зуд, чихание и кашель.



Елена Бобрикова заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии на базе ГКБ № 52 Для аллергиков, которые не лечатся, это опасно развитием со временем бронхиальной астмы. Также, если у человека нет аллергии, но есть хронические заболевания, например риносинусит или бронхит, пух может вызывать контактную реакцию раздражения.

Отличить аллергию от ОРВИ реально по зуду в глазах и носу, отсутствию температуры, а также кашлю и чиханию в одно и то же время года. По словам специалиста, при этих признаках следует обратиться к врачу-аллергологу и выяснить причину такой реакции.

"Полноценное аллерготестирование проводится осенью и зимой. Но и в острый период можно выяснить, есть у человека аллергия или нет. Для этого берется кровь на специфические иммуноглобулины", – пояснила врач.

При положительной реакции специалист может назначить лечение в виде капельниц или таблеток. Терапия же без назначения врача опасна, подчеркнула Бобрикова. А вот защититься от тополиного пуха вполне можно самостоятельно, сказала специалист.



Елена Бобрикова заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии на базе ГКБ № 52 Ношение медицинской маски уменьшит контакт с аллергеном и защитит слизистые. Солнечные очки препятствуют попаданию пуха в глаза. А вернувшись с улицы, нужно промыть их и нос проточной водой или физраствором.

"Можно принять душ, чтобы смыть пыльцу, которая оседает на волосах. Также лучше снять одежду, в которой вы были на улице, потому что там тоже остаются частички злаковых трав", – объяснила врач.

Помимо прочего, дома нужно регулярно проводить влажную уборку и закрывать окна. Специалист рекомендовала временно отказаться от проветривания и регулярно включать кондиционер, если есть такая возможность, – тогда пух не будет попадать в квартиру.