Синоптик Тишковец: в последний день весны Москву ждет жара в 31 градус

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Последний день весны в этом году может стать одним из самых теплых в Москве за всю метеоисторию ВДНХ. Об этом заявил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, ночью 31 мая в столице ожидается от 12 до 17 градусов тепла, а днем – от 26 до 31 градуса.

"По статистике так тепло весна прощается в Москве в среднем только 1 раз в 15 лет, а 31 мая 2024 года может войти в тройку рекордсменов за всю метеоисторию ВДНХ", – сообщил Тишковец.

Как утверждает синоптик, прогнозируемая в последний день весны температура будет на 7–8 градусов выше климатической нормы. Такие значения могут побить рекорд, который был установлен 31 мая в 2007 году. Тогда, по словам эксперта, столбики термометров достигли показателя в плюс 31,7 градусов.

В первые дни лета прогнозируется также высокая температура – от 25 до 30 градусов тепла при норме в плюс 22 градуса, уточнил Тишковец.

"Подобного рода показатели случаются в столице примерно каждую пятилетку, так что не стоит ждать сенсаций", – добавил синоптик.

При этом он предупредил москвичей о возможных грозах и "освежающих" ливнях в начале июня. Как он утверждает, за первые пять дней в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков – 40–45 миллиметров, а на западе и юго-западе Подмосковья – три четверти месячной нормы осадков.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что первое июня может стать самым жарким в Москве за последние 80 лет. В этот день прогнозируется температура до 30 градусов. Последняя пятидневка весны ожидается на 3–4 градуса теплее многолетних значений, добавила она.

