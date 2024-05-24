Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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24 мая, 09:47

Общество

1 июня может стать самым жарким в Москве за последние 80 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первое июня может стать самым жарким в Москве за последние 80 лет. В этот день прогнозируется температура до 30 градусов, сообщила в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Последняя пятидневка весны в Москве и области ожидается на 3–4 градуса теплее многолетних значений", – подчеркнула она.

По словам синоптика, днем температура будет подниматься до 25–26 градусов.

Между тем в предстоящие выходные в столице ожидается до 28 градусов тепла. Однако в начале следующей недели в городе пройдут дожди.

Ранее сообщалось, что температура верхнего слоя воды в Подмосковье за неделю повысилась на 10 градусов и достигла 16 градусов, поэтому в предстоящие выходные, 25 и 26 мая, можно будет открыть купальный сезон.

"Утро": 23 градуса ожидается в столице 24 мая

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