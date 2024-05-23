Синоптики сообщили, что море в Сочи прогреется в июле

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Море в Сочи прогреется до комфортной температуры для купания лишь в июле из-за дождей и недостаточной температуры воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гидрометцентр Краснодарского края.

Как утверждают синоптики, на данный момент температура воды в море достигает примерно 16–17 градусов. По прогнозам специалистов, быстро прогреться море не успеет, так как в регионе ожидаются дожди, а температура воздуха в ближайшие полмесяца будет в районе 24 градусов.

Ранее завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук объяснил, что скопление медуз у берегов Анапы связано с последствиями недавнего шторма. Специалист рассказал, что их высокая концентрация у береговой линии объясняется сильным ветром. Его порывы вызывают волны, которые и прибивают медуз к берегу. Такое скопление медуз наблюдается в Краснодарском крае ежегодно, уточнил он.

