Сочи стал самым популярным городом России для отдыха в июне

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Почти 70% россиян в июне планируют отдыхать внутри страны, 25% приобрели билеты в Сочи. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования сервиса по покупке авиабилетов.

При этом средняя продолжительность пребывания в Сочи составит 11 дней, а стоимость билетов в обе стороны из Москвы превысила 10,8 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга – 16,6 тысячи рублей.

Еще 15% выбрали для отдыха Санкт-Петербург. В среднем туристы планируют провести там около семи дней. Перелет в обе стороны из Москвы составил минимум 5,8 тысячи рублей.

В Калининграде планируют провести время 11% россиян. Билеты в обе стороны из Москвы им обошлись минимум в 12,6 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга – минимум в 12,3 тысячи рублей.

В Москве в июне намерены отдыхать 9% жителей России. Билеты в столицу из Санкт-Петербурга в обе стороны стоили от 6 тысяч рублей.

Цены на билеты в Махачкалу, где отпуск в июне планируют провести 6% человек, в обе стороны из Москвы начинаются от 15,3 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга – от 24,3 тысячи рублей.

Остальные россияне будут отдыхать в Минеральных Водах, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян заявил, что Крым станет самым доступным направлением для отдыха на Черном море в 2024 году. Разница в стоимости с Сочи достигнет около 40%. Отель, который в Сочи может стоить 10 тысяч рублей, в Крыму будет стоить около 6 тысяч рублей, сообщил Мкртчян.

