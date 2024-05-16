Турэксперт Ансталь заявила, что туристы любят Белоруссию за низкие цены

Фото: 123RF/grigory_bruev

Белоруссия пользуется большим спросом у российских туристов благодаря низким ценам, заявила тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с News.ru.

Эксперт подчеркнула, что некоторые вещи в Минске стоят дешевле, чем в Москве. По ее словам, кроме низких цен, туристам нравится красивая природа и достопримечательности страны.

"Преимущества данного направления в том, что ехать недалеко и никакие документы, кроме внутреннего паспорта, не требуются. Во время путешествия можно снять гостиницу или арендовать апартаменты, цена за проживание не будет сильно отличаться", – уверена она.

Ансталь указала, что в Минской области можно найти самое большое озеро страны, а рядом – различные кемпинги и лагеря. Она уверена, что природа государства может удивить. Любителям достопримечательных мест стоит посетить Брестскую крепость, а в столице погулять по площади Свободы, посоветовала эксперт.

Блогер рассказала, что в городе можно увидеть известные Минские ворота, Вечный огонь и парки Челюскинцев и Горького, где можно покататься на колесе обозрения. Также, добавила она, в Минске есть ресторан на 28-м этаже здания с прекрасным видом на город.

Ранее представитель компании по организации экскурсионного пребывания в Белоруссии Анастасия Павлова указывала, что поездка в страну может выйти как недорогой, так и премиальной. Она указывала, что в государстве есть много как дешевых хостелов, так и гостиниц премиум-класса. Их цены варьируются от 2 до 20 тысяч рублей.

