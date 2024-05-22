Синоптик Тишковец: купальный сезон на юге РФ можно открывать в эти выходные

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Купальный сезон на юге РФ можно открывать в ближайшие выходные, 25 и 26 мая, а в центральной части страны – через несколько недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Что касается температуры воды – купальный сезон открывать пока рановато. Только на Черноморском побережье Кавказа уже в ближайшие выходные мы выйдем на уровень кондиции. Уже сейчас температура моря – 18 градусов тепла", – подчеркнул он.

По словам синоптика, в столичном регионе купальный сезон стартует только через несколько недель, поскольку сейчас температура воды – около 13 градусов. Его можно будет начать в первой-второй декаде июня, отметил метеоролог.

24 апреля столичные спасатели начали готовить водоемы к открытию купального сезона. В ходе работ водолазы соберут со дна водоемов мусор и травмоопасные предметы. Обследование проводится в несколько этапов. В одном этапе принимают участие около 40 спасателей.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что температура воздуха в Москве в выходные превысит климатическую норму на 2–3 градуса. По ее словам, в субботу, 25 мая, ожидается 25–26 градусов тепла, а воскресенье, 26 мая, – 23–28 градусов. При этом ночные температуры еще не будут летними.

