Синоптик Макарова: до 25 градусов жары ожидается в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в выходные превысит климатическую норму на 2–3 градуса, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, на которую ссылается РИА Новости.

По ее словам, в субботу, 25 мая, ожидается 25–26 градусов тепла, а воскресенье, 26 мая, – 23–28 градусов. При этом ночные температуры еще не будут летними. Так, в ночь с субботы на воскресенье прогнозируется 7–12 градусов.

"Без ветровки рано утром я бы выходить не рискнула, пока такой высокий суточный ход сохраняется, а днем, в общем-то, летняя погода", – сказала синоптик.

Она также сообщила, что в субботу осадков не ожидается, а в воскресенье прогнозируются кратковременные дожди.

В среду, 22 мая, температура воздуха в столице будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 19 до 24 градусов. В Москве прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическое лето пришло в Москву на девять дней раньше климатической нормы. Специалисты отметили, что в метеорологии лето начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха превышает 15 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в свою очередь рассказал, что УФ-индекс в Москве составляет 3–4, что является комфортным для загара.