До 24 градусов тепла ожидается в Москве 22 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 22 мая, температура воздуха в столице будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 19 до 24 градусов. Об этом информирует Гидрометцентр России.

В Москве прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице опустится до 6 градусов, а в Подмосковье – до 3 градусов.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическое лето пришло в Москву на 9 дней раньше климатической нормы. Специалисты отметили, что в метеорологии лето начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха превышает 15 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что УФ-индекс в Москве составляет 3–4, что является комфортным для загара.