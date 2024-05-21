"Известия": эксперты назвали способы борьбы с летней жарой в доме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Чтобы пережить летнюю жару, стоит обновить утеплитель дома и установить вентиляцию с приточно-вытяжной установкой, которая поможет распределить воздух по всем помещениям. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов онлайн-гипермаркета товаров для строительства и ремонта.

Специалисты рассказали, что качественные окна со стеклопакетом помогут отразить солнечные лучи. В комплексе с плотными шторами это поспособствует удержанию свежего воздуха в помещении. Дополнительно регулировать температуру в доме поможет увлажнитель воздуха. Сухой воздух повышает чувствительность к жаре. Влажность, наоборот, помогает облегчить перенос жаркой погоды.

Кроме того, эксперты поделились лайфхаками, которые помогут при отсутствии кондиционера. Например, можно повесить на вентилятор тряпку, смоченную в холодной воде. По мере высыхания ее нужно заново мочить.

Также перед вентилятором можно поставить чашу со льдом и расставить по дому бутылки с замороженной водой и обновлять их по мере таяния. Они помогут распространять прохладу. На окна дома можно повесить влажную ткань.

"Эти методы помогут понизить температуру воздуха внутри комнаты на несколько градусов, что облегчит состояние в жару", – прокомментировали эксперты.

Они дополнили, что регулярно можно использовать пульверизатор с холодной водой, распрыскивая ее по комнате. Однако для частного дома лучше приобрести переносный напольный кондиционер. Это поможет сэкономить бюджет, потому что не понадобится устанавливать кондиционер в каждой комнате.

Ранее сообщалось, что кондиционеры в вагонах московского метро перевели на летний режим работы. Всего кондиционерами оснащены свыше 60% составов, подчеркнул заместитель мэра Максим Ликсутов.