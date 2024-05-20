Кондиционеры в столичном метро перевели на летний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В московском метро кондиционеры в вагонах перевели на летний режим. Всего кондиционерами оснащены свыше 60% поездов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Заместитель мэра Максим Ликсутов рассказал, что на станциях температуру контролирует Лаборатория микроклимата. Ее сотрудники следят за качеством воздуха во всем метро. При наступлении жарких дней тоннельную вентиляцию переводят в усиленный режим.

Ранее были промыты все фасады и остекление на станциях, напомнили в департаменте.

Кроме того, в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к летнему сезону в метро сняли более 6 000 вторых дверей в вестибюлях. Так на станции поступает больше воздуха. До осени двери будут находиться на хранении.

