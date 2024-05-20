Система теплоснабжения Москвы переведена на летний режим работы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Систему теплоснабжения перевели на летний режим работы в Москве. Об этом заявили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В сообщении сказано, что систему теплоснабжения перевели на летний режим благодаря установлению в городе положительных температур. В связи с этим специалисты начали подготовку к новому отопительному сезону, в рамках которого будет производиться отключение горячей воды. График отключения можно узнать на портале mos.ru и на сайте ПАО "МОЭК".



"Во время летних работ проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения", – уточнили в пресс-службе.

Подачу тепла в жилые дома и соцобъекты столицы возобновили 6 мая. Такое решение принял Сергей Собянин после прогнозов синоптиков о возвращении прохладной погоды. Повторно отопление в Москве отключили 17 мая.

