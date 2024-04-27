Подготовка к новому отопительному сезону в Москве завершится до 25 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве начали подготовку к новому отопительному сезону, которая завершится до 25 августа. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха сегодня начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы", – цитируют заммэра в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

По словам Бирюкова, отопление отключат в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Работы проведут поэтапно. Отопление отключат в следующей последовательности: жилые дома, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, промышленные и административные здания.

Заммэра отметил, что в столице проведут гидравлические испытания теплосетей. В ходе работ выявят потенциально ненадежные участки. Специалисты восстановят их, чтобы обеспечить качественное бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

Во время летних профилактических работ на системах теплоснабжения проведут перекладку трубопроводов с применением современных технологий. Также выполнят профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов. Специалисты отремонтируют внутридомовые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Ранее сообщалось, что плановые отключения горячей воды в столице начнутся с 14 мая. Горячую воду отключат максимум на 10 дней, хотя законодательная норматива – 14 дней. После завершения отопительного сезона, городские службы начнут готовить систему теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду, объяснил Бирюков.