Эксперт Белехова рассказала, как решить вопрос горячих батарей весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Решить вопрос с горячими батареями в квартире при высокой температуре снаружи можно, обратившись в ряд ведомств. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на члена координационного совета ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области, эксперта народного фронта по ЖКХ Юлию Белехову.

"Проблема глобальная: в доме должно быть комфортно, если на улице по прогнозу все ясно, то с отоплением пока неясно. Нет каких-то конкретных цифр и дат, каждый муниципалитет сам принимает решение, с какой даты отключать отопление", – сказала эксперт.

По ее словам, вопрос об отключении отопления решается, если среднесуточная температура достигает 8 градусов тепла. Однако если в домах ТСЖ вопрос можно решить, "завинтив" кран, то в квартирах ситуация обстоит иначе.

Обратиться с проблемой можно в министерство энергетики, администрацию города или информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). При этом обращаться Белехова посоветовала группой жильцов, поскольку общее заявление имеет больший вес.

Ранее стало известно, что отопление в Москве перевели на минимум из-за теплой погоды. Сейчас температура теплоносителя составляет 75–77 градусов – это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов.

