Москвичам рассказали, когда начинают отключать горячую воду

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Горячую воду в столице обычно начинают отключать с мая. Об этом Москве 24 рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Отключение горячей воды необходимо для проведения профилактических работ. Как правило, они начинаются с мая и длятся до конца августа. Это нужно для того, чтобы подготовить коммуникации к следующему отопительному сезону", – пояснила парламентарий.

В период отключения горячей воды специалисты проверяют все элементы системы централизованного теплоснабжения и при необходимости проводят ремонтные работы. Сам процесс в столице занимает меньше времени, чем в остальных регионах.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Москва единственная из всех регионов отводит на отключение горячей воды не более 10 дней.

Узнать сроки отключения горячей воды в конкретном доме можно на официальных ресурсах, в том числе на портале mos.ru.

Ранее в Роскачестве напомнили о правилах завершения отопительного сезона в многоквартирных домах. Отмечается, что батареи отключают только в том случае, если на протяжении 5 дней на улице среднесуточная температура составляет 8 градусов тепла. Пока не выполнено это условие, отопительный сезон будет продолжаться.

