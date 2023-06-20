Россияне смогут узнавать стоимость ЖКУ и планы по ремонту дома на едином портале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

До конца текущего года в России планируется завершить модернизацию Государственной информационной системы ЖКХ, что позволит расширить ее функционал. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Отмечается, что в рамках работ изменения претерпит открытая часть сайта ГИС ЖКХ, личные кабинеты пользователей и отраслевых организаций. На базе платформы также заработает сервис "История жизни дома". Он в том числе позволит узнавать планы по ремонту дома и среднюю стоимость ЖКУ за квадратный метр. Сейчас сервис уже готовится к запуску.

"На портале можно будет просмотреть информацию о состоянии и ходе эксплуатации дома, в котором проживает гражданин, запланированных и прошедших работах, обращениях жителей дома, об управляющей компании и поставщиках коммунальных услуг", – рассказал замглавы Минстроя Константин Михайлик.

В числе других нововведений – "Календарь собственника", содержащий вопросы, по которым собственникам необходимо принять решения. Он также напомнит пользователям о необходимости проведения общедомовых собраний. Кроме того, на портале планируется расширить способы работы с должниками: это реализуют в том числе посредством возможности формирования предзаполненных претензий на оплату ЖКУ.

Ранее стало известно, что в России планируют усилить контроль за работой управляющих компаний. Для этого разрабатывается серия национальных стандартов "Услуги ЖКХ и управления многоквартирными домами". Также планируется создать публичные рейтинги УК.

