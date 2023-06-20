Москвичам рассказали, кто может получить субсидию на оплату ЖКУ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Жители столицы могут получить субсидию на оплату ЖКУ, если они тратят более 10% дохода семьи на коммунальные платежи. Об этом Москве 24 рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Она напомнила, что в столице, как и в других регионах РФ, предусмотрены меры поддержки на оплату ЖКУ для семей с низкими доходами.





Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Порог, с которого начинаются выплаты субсидий, определяется каждым регионом самостоятельно. В Москве он составляет 10%. Если семья платит свыше 10% от совокупного дохода за ЖКУ, то она может получить субсидию. При этом важно, чтобы у семьи не было задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Для оформления субсидии можно воспользоваться порталом mos.ru или обратиться лично в центр госуслуг "Мои документы". Решение по этому вопросу должны принять в течение десяти рабочих дней. Если оно будет положительным, то средства начнут перечислять по реквизитам банковского счета или карты москвича, которые предоставил заявитель.

"Когда субсидия уже одобрена, то порядок следующий. Семья все-таки платит полную стоимость по квитанциям, а потом та часть средств, которая выше 10% от ее дохода, возвращается обратно на счет", – уточнила депутат.

Разворотнева подчеркнула, что субсидия начисляется на шесть месяцев. "Каждые полгода уточняются доходы семьи, и если они не изменились, состав семьи не изменился, то субсидия начисляется снова", – заключила парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают упростить процесс получения субсидий на жилищно-коммунальные услуги в РФ. В частности, речь идет о том, чтобы освободить россиян от сбора множества документов. Предполагается, что гражданам будет достаточно отправить одно заявление. На остальные бумаги чиновники в рамках межведомственного взаимодействия самостоятельно сделают запрос. Соответствующие рекомендации были направлены в правительство.

