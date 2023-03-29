Москвичам рассказали, куда обратиться по вопросам ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Свыше 1,47 миллиона заявок по жилищно-коммунальным вопросам с начала этого года москвичи направили в единый диспетчерский центр (ЕДЦ). Каждый день он фиксирует около 16 тысяч заявок от горожан, вместе с этим порядка 80% вопросов получается решить в этот же день.

Москвичи могут обратиться в ЕДЦ по телефону горячей линии, с помощью компьютера или через мобильное приложение. Обращение можно отправить в любое время суток по телефону 8 (495) 539-53-53, через сервис "Вызов мастера" на mos.ru, а также городские приложения "Госуслуги Москвы" и "Электронный дом. Москва".

По заявке горожанин может вызвать мастера для ремонта оборудования или рассказать о сбоях в системах водоснабжения, отопления, канализации и электричества. Больше всего жители Москвы обращались по теме необходимости замены лампочек в подъезде, заявляли о проблемах с мусоропроводом или плохой уборке подъезда.

По словам замруководителя департамента информационных технологий столицы Романа Урнышева, порядка 90% обращений жители оставляют по телефону. Причем большинство выбирают этот канал связи, если возникла экстренная ситуация. Кроме того, москвичи стали чаще задействовать цифровые способы обращения в ЕДЦ. Так, с начала 2023 года через онлайн-каналы горожане отправили более 83 тысяч заявок.

"Каждая заявка в ЕДЦ, вне зависимости от канала обращения, регистрируется и направляется в диспетчерскую службу, которая согласно теме вопроса передает заявки в управляющую компанию или профильную службу города", – цитирует Урнышева портал мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что оперативной работе активно помогает в том числе голосовой помощник, который способен обработать около 16% всех звонков. С октября 2020 года виртуальный ассистент зафиксировал более 1,5 миллиона заявок, а с начала 2023-го – свыше 190 тысяч.

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