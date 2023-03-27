Минстрой прокомментировал идею ввода льготной ипотеки для чиновников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Минстрое ничего не знают о разработке льготной ипотеки для чиновников. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.

"Я не слышал, что разрабатывается какая-то льготная ипотечная программа для чиновников, строителей или работников ЖКХ", – цитирует его РИА Новости.

По словам замминистра, есть категории граждан, которые сильнее нуждаются в расширении льготных программ. Он уточнил, что речь идет о молодых и многодетных семьях, семьях с детьми-инвалидами, работниках оборонно-промышленного комплекса. В ближайшие полтора месяца Минстрой собирается проработать этот вопрос и представить свои предложения.

"Мы рассмотрим расширение с учетом приоретизации этих граждан, но точно не чиновников", – заключил Стасишин.

Ранее СМИ писали, что Минфин РФ в 2023 году планирует выйти в правительство с инициативой ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих. Согласно информации, совершенствование системы государственных гарантий на госслужбе будет представлено на мотивацию работников к долгосрочному труду.

Минтруд РФ разработал поправки, направленные на усиление контроля за достоверностью сведений о доходах чиновников. В проекте закона предлагается значительно расширить доступ к информации о ценных бумагах и кредитных историях госслужащих.

Он должен вступить в силу по истечении 180 дней после официального опубликования, поскольку Центробанку следует подготовить и издать соответствующие нормативные акты.

В Бурятии чиновник предложил сиротам самим заработать на жилье

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!