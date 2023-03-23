Минтруд предложил усилить контроль за сведениями о доходах чиновников

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Минтруд РФ разработал поправки, направленные на усиление контроля за достоверностью сведений о доходах чиновников, сообщает газета "Ведомости". Инициативу уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Проект закона предлагает значительно расширить доступ к информации о ценных бумагах и кредитных историях госслужащих. Доступ к ним смогут получить сотрудники администрации президента, аппарата Белого дома, Банка России, региональных правительств и другие ведомства.

Законопроект должен вступить в силу по истечении 180 дней после официального опубликования, поскольку Центробанк должен подготовить и издать соответствующие нормативные акты.

В настоящее время доступ к сведениям о доходах чиновника могут получить прокуроры, суды и следственные органы. При этом, как считает член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев, не всегда уместно привлекать их при антикоррупционной проверке госслужащих.

Он считает, что данная инициатива усложнит сокрытие доходов для коррупционеров, расширит возможности антикоррупционной проверки государственных служащих и защитит добросовестных чиновников от необоснованного внимания.

В феврале Владимир Путин подписал указ, согласно которому декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будут публиковаться в обезличенном виде.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что парламентарии будут подавать декларации в полном объеме. Подача декларации станет проще для региональных и муниципальных депутатов, которые выполняют полномочия на временной основе.

Согласно действовавшему ранее законодательству, другие изменения по декларациям должны были предоставляться до 1 апреля ежегодно, после чего данные публиковались в интернете, на официальных сайтах этих органов и организаций.

ГД приняла закон о публикации обезличенных деклараций чиновников

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