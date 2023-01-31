Песков обещал уточнить, будет ли опубликована декларация о доходах Путина в 2023 году

Фото: АР/Mikhail Metzel

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что журналисты будут проинформированы позже по вопросу возможной публикации декларации о доходах Владимира Путина в 2023 году.

В настоящее время представитель Кремля не располагает информацией, будет ли российский лидер публиковать документ с соответствующими данными.

"По мере того как будут подходить сроки, мы вас проинформируем", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Путин указом запретил публикацию сведений о доходах, расходах, а также информации об имуществе чиновников в период проведения специальной военной операции с 1 марта 2023 года. Согласно документу, публикация таких данных будет запрещена на официальных сайтах органов и организаций и в общероссийских СМИ.

В свою очередь, Песков объяснил, что новый порядок публикации деклараций о доходах вызван спецификой спецоперации. При этом, не смотря на запрет, парламентарии по-прежнему будут подавать декларации в соответствии с правилами.



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