19:19Общество
Путин запретил публикацию деклараций чиновников в период проведения СВО
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ, которым запретил публикацию сведений о доходах, расходах, а также сведений об имуществе чиновников в период проведения специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Публикация таких данных будет запрещена на официальных сайтах органов и организаций. Кроме того, такие данные нельзя передавать общероссийским СМИ. Указ подписан в целях реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции.
Также президент временно освободил военнослужащих и чиновников, командированных в новые регионы РФ, от декларирования доходов и расходов.
Ранее Путин подписал закон о введении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии. Законопроект закрепляет уголовное наказание за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсий, а также спонсирование подобной деятельности.
Уголовное наказание также будет установлено за обучение диверсионной деятельности и создание сообществ такого типа.
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