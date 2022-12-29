Путин запретил публикацию деклараций чиновников в период проведения СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ, которым запретил публикацию сведений о доходах, расходах, а также сведений об имуществе чиновников в период проведения специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Публикация таких данных будет запрещена на официальных сайтах органов и организаций. Кроме того, такие данные нельзя передавать общероссийским СМИ. Указ подписан в целях реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции.

Также президент временно освободил военнослужащих и чиновников, командированных в новые регионы РФ, от декларирования доходов и расходов.

Ранее Путин подписал закон о введении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии. Законопроект закрепляет уголовное наказание за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсий, а также спонсирование подобной деятельности.

Уголовное наказание также будет установлено за обучение диверсионной деятельности и создание сообществ такого типа.

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