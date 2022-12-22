08:50Общество
В ГД объяснили важность закона о пожизненном лишении свободы за диверсию
Фото: Агентство "Москва"
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал законопроект о введении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии. Об этом сообщает радио КП.
"Этот закон важен и актуален, потому что мы понимаем, что наше противостояние с бывшими партнерами не закончится завтра, судя по их настрою. Поэтому они будут продолжать любыми способами на нас давить, в том числе нельзя исключать диверсии", – сказал парламентарий.
По словам Картаполова, закон был принят, чтобы отбить желание у потенциальных диверсантов этим заниматься.
Законопроект об уголовной ответственности за диверсии внесли на рассмотрение в Госдуму 8 декабря нынешнего года. В первом чтении его приняли 14 декабря, во втором – 20 декабря, в третьем – 21 декабря.
В документе предлагается приравнять действия диверсионного характера к деятельности террористического характера. Инициаторы законопроекта считают, что диверсионная деятельность направлена на дестабилизацию экономической безопасности и обороноспособности России.
В УК РФ внесут новые статьи, в которых будет определяться ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов.
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