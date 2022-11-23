ФСБ пресекла диверсию на военных и энергообъектах в Воронежской области

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли в Воронежской области попытку сторонников украинских националистов совершить диверсию на военных и энергетических объектах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Уточняется, что в ходе операции главарь диверсантов и два его сообщника были уничтожены.

"При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что среди гражданского населения и правоохранителей никто не пострадал.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала агента СБУ, который планировал устроить подрыв линии электропередачи в Крыму. В ходе операции был задержан гражданин Украины 1978 года рождения. При обысках были обнаружены три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию, а также схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

До этого ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, подготовку которого осуществляли сторонники украинских националистов. По данным спецслужб, были задержаны четыре человека.

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