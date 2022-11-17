ФСБ утвердила список сведений, которые могут быть использованы против РФ

Фото: Минобороны РФ

ФСБ представила указ с перечнем информации в сфере военной и военно-технической деятельности России, которую иностранные источники могут использовать в области разрушения безопасности РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Список составлен из 61 пункта. В перечень вошли данные, которые затрагивают информацию об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки.

Также в список включили планирование и осуществление действий по гражданской и территориальной обороне, дислокации, назначении, эксплуатации и защищенности объектов армии, воинских формирований и органов. Кроме того, в перечень вошла информация о моральном состоянии российских военнослужащих.

Помимо этого, отдельно отмечены пункты, посвященные данным РФ в области космической программы.

Уточняется, что решение станет действительным с 1 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о праве военнослужащих-срочников заключать контракт на службу в органах ФСБ.

Документ разрешает заключать новый контракт о службе в СВР и ФСБ с гражданином, который проходил военную службу по контракту и достиг предельного возраста.

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