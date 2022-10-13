В СФ разработали проект об участии осужденных военных и гражданских лиц в боевых действиях

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сенаторы разработали законопроект, предусматривающий возможность участвовать в боевых действиях осужденным как для военнослужащих, так и для гражданских лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Как уточняется, речь не идет об осужденных за совершение преступлений, предусматривающих ответственность за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушения правил проведения митингов, публичных действиях по дискредитации ВС РФ, пропаганду нацистской символики, призывы к санкциям против РФ, распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Песков заявил об отсутствии новой волны мобилизации в РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!