В Кремле опровергли информацию о новой волне мобилизации в РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новая волна частичной мобилизации в России не объявлялась. Об этом сообщает RT.

"Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду", – отметил он.

Песков также уточнил, что проявившиеся недостатки в работе мобилизационной системы были зафиксированы и в дальнейшем будут приниматься меры по их исключению.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион получил новое мобилизационное задание. По словам главы региона, представители военной и областной прокуратуры будут отслеживать все мобилизационные процедуры.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Россиянам показали, как проходит частичная мобилизация в разных регионах

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