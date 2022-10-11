17:05Регионы
Губернатор Ростовской области сообщил о новом мобилизационном задании для региона
Фото: Минобороны РФ
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион получил новое мобилизационное задание, передает РИА Новости.
"Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии", – заявил глава региона.
По словам Голубева, представители военной и областной прокуратуры будут отслеживать все мобилизационные процедуры.
Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова 3 октября сообщила, что регион полностью выполнил план Минобороны России по частичной мобилизации.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
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