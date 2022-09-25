Аксенов рассказал, когда в Крыму завершится частичная мобилизация

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Мероприятия по частичной мобилизации в Крыму завершатся до конца дня в воскресенье, 25 сентября, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены", – написал Аксенов.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

