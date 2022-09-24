Военком Ростовской области рассказал об условиях выезда военнообязанных за рубеж

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Военнообязанные граждане в период частичной мобилизации могут выехать за рубеж только при получении справки установленного образца, заявил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

"Мы не воспрещаем перемещение по территории субъекта, но для того, чтобы выехать за пределы РФ, необходимо в военкомате получить справку установленного образца", – рассказал он "Российской газете".

При отсутствии данного документа гражданин не сможет выехать из РФ. При этом такая справка может понадобиться и при перемещении внутри страны.

"Ограничения по перемещению на территории РФ мы не устанавливали, но сотрудники ГИБДД вправе вас остановить и потребовать потребовать справку из военкомата", – уточнил Егоров.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

