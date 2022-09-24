Военком Москвы направил работодателям разъяснение о мобилизации сотрудников

Фото: Агентство "Москва"/Тихонова Пелагия

Военный комиссариат Москвы направил работодателям разъяснения о том, как регулируются трудовые отношения во время частичной мобилизации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В частности, работодателям запрещается расторгать трудовые договоры и служебные контракты с мобилизованными. На время службы действие контрактов приостанавливается.

Руководители и ответственные за военно-учетную работу обязаны оповещать работников о повестках военных комиссариатов. Кроме того, им необходимо обеспечить возможность своевременной явки граждан по вызовам вне зависимости от служебных задач.

Руководители и другие должностные лица также должны вручать призывникам повестки по месту работы под расписку. Это требование должно соблюдаться неукоснительно и незамедлительно.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

