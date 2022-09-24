Путин подписал закон о лишении свободы на 10 лет за добровольную сдачу в плен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекса РФ, предусматривающий лишение свободы на 10 лет за добровольную сдачу в плен. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нижняя планка за сдачу плен при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей "Госизмена", составит три года лишения свободы.

При этом при совершении такого преступления впервые военнослужащего могут освободить от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы без совершения преступления во время плена.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

