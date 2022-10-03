Глава Новосибирской области заявил о завершении первого этапа частичной мобилизации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Первый этап частичной мобилизации в Новосибирской области уже завершили. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве.

Он добавил, что сейчас укомплектовываются некоторые подразделения отдельных военных специальностей. По словам Травникова, такие случаи для муниципалитетов будут единичными.

"Тем не менее, важно, чтобы ни один мобилизованный человек не остался без внимания. Просьба к главам муниципалитетов и городских округов эту работу также сопровождать", – сказал глава региона.

Травников также заявил о выполнении мобилизационной задачи по развертыванию дополнительных мест размещения для прибывающих из всех регионов Восточной Сибири. По его словам, был проделан большой объем работы по обустройству палаточного городка, казарменных помещений и решению ряда бытовых вопросов.

Вместе с тем пункт формирования на полигоне в Шилово продолжит работу на протяжении еще нескольких недель, поскольку перед регионом остается ряд нерешенных вопросов.

"Попрошу активно продолжить обустройство палаточных городков, казарм и других помещений, чтобы сделать их максимально удобными для проживания в период слаживания подразделений", – подчеркнул Травников.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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