Военный комиссар Хабаровского края отстранен от должности – губернатор

Фото: khabkrai.ru

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

Политик отметил, что это никак не повлияет на выполнение задач, поставленных президентом РФ в рамках частичной мобилизации.

"Военный комиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности. <...> Работаем вместе с Минобороны, с нашей промышленностью, организациям, со всеми заинтересованными органами", – сказал Дегтярев в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Глава Хабаровского края отметил, что половина жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, вернулась домой из-за несоответствия критериям отбора, в том числе мужчина, который воспитывает дочь-инвалида.

"Еще раз подчеркну – частичная мобилизация касается только категорий, которые утверждены Минобороны и президентом. Все факты перегибов должны пресекаться", – отметил Дягтерев.

Ранее командир танковой роты посоветовал россиянам, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, ничего не бояться и слушать тех, кто их обучает. Офицер ВС РФ также рассказал, что танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на соледарском направлении, чтобы противник не продвинулся дальше границ Луганской области.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Как уточнил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов.



В Москве запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации

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