Военный комиссар объяснил, как подтвердить наличие хронических болезней в военкомате

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временно исполняющий обязанности свердловского военного комиссара Сергей Чирков объяснил, как подтвердить наличие хронических заболеваний в военкомате. Об этом сообщает издание Е1.РУ.

"С хроническими болезнями мы не призываем в ВС РФ. Все будет зависеть от тяжести заболевания, а также на усмотрение врачей", – отметил Чирков.

Он уточнил, что приходящие по повестке обязаны сообщать о своих проблемах со здоровьем, а также предъявлять соответствующие документы.

По словам Чиркова, нередко наблюдались случаи, когда граждане приходили по повестке в военкомат, но умалчивали о каких-то проблемах со здоровьем.

"Они не заявляют о своих болезнях и при опросе, есть ли жалобы, у них какие-то претензии, они умалчивают об этом, документы не показывают. Зачастую сотрудники военкомата просто не владеют этой информацией в полном объеме", – рассказал врио военкома.

Ранее врач и эксперт по медицинскому праву Сергей Броницкий заявил, что в военкоматах скептически относятся к справкам из частных медучреждений.

По его словам, категорию годности в военном билете разрешено менять в случае подтверждения диагноза. Как пояснил врач, те, кто не жалуется на здоровье, вероятно, не будут направлены на комиссию, однако подлежащих призыву с жалобами и заключением медиков обязаны направить на обследование.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Москвичам рассказали, как правильно обжаловать повестки с ошибками

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!