Отслужившие в Росгвардии могут быть мобилизованы в ВС РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Граждане РФ, ушедшие в запас после срочной службы в Росгвардии и не имеющие отсрочки, могут подпасть под призыв по частичной мобилизации. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Да, после увольнения со службы в Росгвардии гражданин может быть мобилизован, если нет оснований для отсрочки", – говорится в сообщении.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер заявила, что спортсменов сборной России не будут призывать в рамках частичной мобилизации. По ее словам, повестки пришли некоторым фигуристам из Санкт-Петербурга, однако скоро этот вопрос должен быть решен.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.



Москвичам рассказали о подготовке мобилизованных граждан на российских полигонах

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