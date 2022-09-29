"Боевое братство": частичная мобилизация направлена на сохранение будущего нашей страны

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Объявленная частичная мобилизация в России направлена на сохранение будущего семей и государства в целом, сообщил Агентству "Москва" зампредседателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Евгений Ляпин.

"На сегодня стоит вопрос о будущем нашего государства, включая его выживание, исходя из того, что Украине поставляют вооружение НАТО и Вашингтон, которые стремятся раздробить, а может быть, и уничтожить нашу страну. И самое важное – стоит вопрос о защите нашей страны, наших семей", – сказал он.

Ляпин отметил, что организация "Боевое братство" проводит работу по реабилитации не только участников боевых действий, но и мирных жителей. По его словам, это говорит о "гибридной агрессии", совершаемой с 2014 года и направленной на уничтожение не только Новороссии, но и РФ.

Он подчеркнул, что, если сейчас это не остановить, а другого пути нет, России не будет.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

"Это долг каждого": столичный призывник рассказал, для чего пришел в военкомат

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!