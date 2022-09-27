Эксперт прокомментировал возможность отправки мобилизованных на фронт

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Подпавших под мобилизацию граждан не отправят сразу на фронт, они будут осуществлять контроль обстановки в тылу ВС РФ, сообщает "Радио 1".
"Но только знайте, тех, кто в рамках частичной мобилизации пришел в военкомат и должен отправиться на сборные пункты, сразу не бросят на фронт. Запомните, никогда! Может, месяц, может, два, их будут готовить", – рассказал полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
По словам эксперта, освобожденные территории нуждаются в контроле, так как там могут происходить диверсии и провокации, для этого необязательно иметь военно-учетную специальность. Баранец также отметил, что при наступлении армии Украины в Балаклее на одного российского военного приходилось восемь представителей ВСУ.
Эксперт напомнил об увеличении российской армии на 137 тысяч человек с 1 января следующего года.
"Мы подтягиваем резервы из глубинных районов России, потому что наши парни, воюющие уже 7 месяцев, безусловно, подустали. Им нужна ротация. Россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, сразу в окопы бросать не будут. Будет постепенная интеграция в боевой обстановке", – подчеркнул он.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
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