Матвиенко заявила о недопустимости "перегибов" при частичной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Игнорирование главами регионов критериев для отбора мобилизованных, которые установили в Минобороны РФ, недопустимо. Об этом в своем телеграм-канале заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что в соцсетях в последние дни появляется много сообщений о том, что на службу призывают россиян, которые по изначальным заявлениям руководства страны не должны были попасть под мобилизацию.

"Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы", – написала сенатор.

По ее словам, в стране не должно быть ни одного такого случая, поскольку народ должен чувствовать ответственность руководства страны, справедливость его действий. В связи с этим Матвиенко призвала главы регионов быть в круглосуточном контакте с военкоматами.

"Обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!" – подытожила она.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

