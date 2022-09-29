Володин опроверг запрет на выезд из РФ состоящих на воинском учете граждан

Фото: Агентство "Москва"

Россияне, состоящие на воинском учете, могут передвигаться без разрешения военкоматов, поскольку объявленная мобилизация является частичной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сославшись на разъяснения министерства обороны РФ.

"Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Володин заявил, что, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", граждане, состоящие на воинском учете, не могут покидать место жительства без разрешения военкоматов с момента объявления мобилизации.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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