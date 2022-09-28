Врач рассказал о скептическом отношении военкоматов к справкам из частных клиник

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Врач и эксперт по медицинскому праву Сергей Броницкий заявил, что в военкоматах скептически относятся к справкам из частных медучреждений. Об этом сообщает "Лента.ру".

"У военкоматов есть соглашения об освидетельствовании военнообязанных с определенными лечебными учреждениями, которым, скажем так, они верят", – отметил специалист.

По его словам, категорию годности в военном билете разрешено менять в случае подтверждения диагноза. Как пояснил врач, те, кто не жалуется на здоровье, вероятно, не будут направлены на комиссию, однако подлежащих призыву с жалобами и заключением медиков обязаны направить на обследование.

"Если кто-то придет на призывной пункт и просто скажет, что у него грыжа или что-то еще, то могут как поверить, так и не поверить. Выяснится это когда-нибудь потом, когда уже будет неактуально. Но, если человек свои слова подтвердит выписками, это станет серьезным основанием для того, чтобы отправить его на дополнительные обследования и потом уже по результатам провести ВВК", – объяснил врач.

Броницкий предупредил, что каждую жалобу на здоровье следует подкреплять заключениями медиков.

Ранее юрист назвал условия для выдачи российских уклонистов странами СНГ. Так, по словам специалиста, российские уклонисты могут быть выданы государствами СНГ только при условии возбуждения в отношении них уголовного дела в РФ и объявлении в международный розыск.

Эксперт также напомнил о принятых законах об ужесточении наказания за оставление воинской части, дезертирство, добровольную сдачу в плен, а также за отказ от участия в спецоперации. При нарушении одного из данных условий и нахождении не в России гражданина объявят в международный розыск.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



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