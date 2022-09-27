Врач из Москвы рассказала о решении мобилизоваться добровольно

Фото: Москва 24

Врач из Москвы Жанетта Бахова решила мобилизоваться добровольно, чтобы помочь коллегам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом она рассказала в эфире телеканала Москва 24.

"Я хотела давно помочь. Когда был коронавирус, мы тоже работали в госпитале. Когда объявили мобилизацию, я решила пойти помогать. Я поддерживаю тех, кто не убегает, а остается и помогает", – отметила медик.

Ранее сообщалось, что в столице начали работать временные пункты мобилизации. Они открыты в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка.

Временные пункты мобилизации будут также работать в зданиях Дарвиновского музея и Музее героев России и Советского Союза.

Данные места были отобраны с учетом транспортной доступности и наличия в зданиях всего необходимого для комфортного пребывания мобилизованных. Также во временные пункты мобилизации будет организован транспорт от зданий военкоматов.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

