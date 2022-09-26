Временный пункт мобилизации начал работу в Музее Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Музее Москвы начал работу временный пункт, в котором будет проводиться мобилизация Центрального административного округа столицы.

Временный пункт мобилизации сведен из трех военных комиссариатов: Тверского, Замоскворецкого и Красносельского.

"Люди будут разделены на три потока. Сюда сведены медицинская комиссия и социальные работники. Также тут работают психологи для адаптации граждан к новым условиям выполнения задач", – рассказал сотрудник временного пункта мобилизации в Музее Москвы.

Он подчеркнул, что во временном пункте мобилизации организовано трехразовое питание.

Ранее сообщалось, что временные пункты мобилизации будут также работать в зданиях Дарвиновского музея, Театра Виктюка и Музее героев России и Советского Союза.

Данные места были отобраны с учетом транспортной доступности и наличия в зданиях всего необходимого для комфортного пребывания мобилизованных. Также во временные пункты мобилизации будет организован транспорт от зданий военкоматов.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

