Временные пункты мобилизации откроют в Москве для удобства горожан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве откроют временные пункты мобилизации. Их разместят в зданиях Музея Москвы, Дарвиновского музея, Театра Виктюка и Музее героев России и Советского Союза.

Отмечается, что указанные места были отобраны с учетом транспортной доступности и наличия в зданиях всего необходимого для комфортного пребывания мобилизованных. Также во временные пункты мобилизации будет организован транспорт от зданий военкоматов.

Кроме того, организация временных мобилизационных пунктов снизит неудобства для тех горожан, которые проживают близ военкоматов.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

