Минцифры РФ перечислило, что должен взять с собой в военкомат IT-сотрудник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минцирфы РФ объяснило, что должен взять с собой в военкомат IT-сотрудник c правом на отсрочку. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

С собой ему необходимо иметь:

оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;

диплом о получении профессионального высшего образования;

выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере IT;

справку с места работы о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Отмечается, что выписка и справка должны быть заверены гендиректором компании или уполномоченным им лицом.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.