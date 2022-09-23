В Кремле гордятся гражданами, пришедшими в военкоматы до получения повестки

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Кремле гордятся гражданами, которые пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки о мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль относится к таким гражданам с восхищением.

У Пескова также спросили, были ли подобные случаи в администрации президента.

"Мне пока неизвестно о таких примерах", – приводит ответ представителя Кремля ТАСС.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

