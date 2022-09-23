В Минцифры рассказали, кто получит отсрочку от частичной мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты IT-сферы, медиа и связи. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры.

В частности, речь идет о сотрудниках



аккредитованных ИТ-компаний, задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованных в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

операторов связи, задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;

зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что отсрочку могут получить и сотрудники Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и занятых на важных направлениях банков.

"Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты. В целом, чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами", – приводит слова Набиуллиной ТАСС.

К таким сотрудникам относятся работники, ответственные за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, а также сотрудники дежурных смен и работающие с населением и предприятиями специалисты.

По данным министерства, отсрочка позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, гарантировать стабильное предоставление цифровых сервисов. Кроме того, данная мера, по мнению Минцифры, обеспечит оперативное информирование населения и простимулирует появление новых российских разработок для замены зарубежных решений.

Министерство уточнит порядок действия компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

