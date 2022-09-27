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Общество

27 сентября, 18:48

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Нотариусы перечислили льготы для мобилизованных россиян

Бесплатно и без очереди. Названы нотариальные льготы для мобилизованных россиян
общество

Россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации, предоставили льготы на нотариальную помощь. В том числе граждан освободили от платы за оформление ряда документов. Рассказываем, какие услуги стали бесплатными, а также каким образом призывники могут ими воспользоваться.

Поддержка для мобилизованных

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Федеральная нотариальная палата (ФНП) объявила о ряде льгот для мобилизованных с 21 сентября россиян. Их полностью освободили от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. "Льгота распространяется на нотариальные действия, которые в первую очередь могут потребоваться людям, отправляющимся к месту несения службы", – говорится в сообщении пресс-службы ФНП.

Это удостоверение различных видов доверенностей, в том числе на распоряжение имуществом, совершение сделок и тому подобное, выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других.
пресс-служба ФНП

В Московской городской нотариальной палате уточнили перечень льготных услуг:

  • удостоверение доверенностей (за исключением доверенностей с правом передоверия);
  • удостоверение завещаний (за исключением совместных завещаний супругов, а также завещаний, согласно которым предполагается создание наследственного фонда);
  • удостоверение юридически значимых волеизъявлений (в частности, речь идет про согласия от законных представителей, опекунов и попечителей на выезд за рубеж не достигших совершеннолетия детей. Также на получение несовершеннолетним загранпаспорта и водительских прав).

21 сентября президент России подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В Минобороны РФ уточнили, что призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек. В первую очередь на службу должны отправлять россиян, имеющих боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Как получить льготную услугу?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мобилизованные россияне смогут получить услуги в любой нотариальной конторе РФ вне очереди, отметили в ФНП. Для этого необходимо будет предъявить повестку военкомата.

Кроме того, в ФНП предложили устроить в регионах "дежурные нотариальные конторы". Они продолжат обслуживать посетителей и в выходные дни. Список таких учреждений будут определять региональные нотариальные палаты.

Московская городская нотариальная палата также организует работу дежурных нотариальных контор, которые будут осуществлять прием населения в том числе в выходные и праздничные дни. Таким образом, квалифицированная юридическая помощь будет максимально доступна гражданам и особенно людям, отправляющимся к месту несения службы.
пресс-служба Московской городской нотариальной палаты

Ранее сообщалось, что на фоне частичной мобилизации в РФ был зафиксирован рост спроса на юридические консультации. Россияне задают вопросы, касающиеся военных билетов, порядка действий при получении повестки, а также отсрочки от призыва. Кроме того, отмечается возросший интерес к оформлению нотариальных доверенностей

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Носатов Иван

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